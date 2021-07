Francia, Marriott inaugura il Renaissance Bordeaux Hotel













Renaissance Hotels, parte di Marriott, ha annunciato l’apertura del Renaissance Bordeaux Hotel. Con una storia parte del patrimonio industriale del quartiere, la struttura con 149 camere dispone di una terrazza sul tetto e una piscina con vista a 360 gradi sul porto e sulla città.

L’edificio è profondamente legato al patrimonio industriale del luogo con una sorprendente struttura a torre che si erge alta sul porto, e che un tempo faceva parte di una fabbrica di petrolio del 19° secolo. Dopo la completa trasformazione, l’hotel incarna il senso del cambiamento e della rigenerazione per cui il quartiere è noto. Wet Docks è ricco di vivaci bar, ristoranti di tendenza e importanti musei. I Navigator di Renaissance Hotels, gli ambasciatori di quartiere del brand, sono a disposizione per fornire ai viaggiatori consigli sulle migliori bellezze nascoste della zona.

Gli interni, progettati dal curatore e designer Michael Malapert, hanno portato l’edificio in un viaggio architettonico per creare un dialogo tra l’interno e l’esterno. Le 149 camere presentano un arredamento che comprende mobili eleganti come le testate di velluto, le finiture in legno naturale e l’illuminazione in ottone caldo. Ogni camera dispone di opere d’arte appositamente commissionate per l’hotel, assicurando a ognuna la sua identità.

Situato al nono piano, il rooftop dispone di una piscina, un bar e un ristorante e offre una vista panoramica con una prospettiva tutta nuova sulla città. Situato al piano terra e con un ingresso dedicato, il Gina offre una grande terrazza, lungo il bordo di un’oasi dove gli ospiti possono gustare caffè durante il giorno.