Francia e Europa a portata di treno con Voyages Sncf













Nel 2021, venite a scoprire l’Europa ad alta velocità grazie a Voyages Sncf: Francia, Spagna, Germania, Belgio, Paesi Bassi, Svizzera e Inghilterra sono a portata di mano!

LIBERTÀ DI VIAGGIARE PRESERVANDO IL PIANETA



Viaggiare in Europa sui treni Sncf è la scelta migliore per i viaggiatori che cercano una mobilità sostenibile: il nostro motto “Donare a tutti la libertà di viaggiare in tutta semplicità preservando il pianeta” ne è la perfetta illustrazione. L’ambizioso programma di sviluppo sostenibile di Sncf chiamato Planète Voyages si impegna a :

– Ridurre l’impronta di carbonio dei viaggi in Francia e in Europa risparmiando 640 chilo-tonnellate di CO2 ogni anno;

– Consumare meno energia e sviluppare energie rinnovabili (5% di consumo energetico/anno, -30% di emissioni di CO2 entro il 2030 – rispetto al 2015 – e raggiungere il 50% di energia rinnovabile entro il 2025);

– Ridurre l’impronta ambientale delle nostre offerte e servizi: zero rifiuti entro il 2030 e ristorazione sostenibile;

– Sviluppare l’impegno dei dipendenti.

VIAGGIARE IN SICUREZZA



E in questo periodo di ripresa dall’emergenza sanitaria, la sicurezza dei nostri passeggeri e dei nostri team rimane una priorità per Voyages Sncf : l’uso della mascherina è obbligatorio a bordo, la pulizia dei nostri treni è intensificata e i passeggeri sono invitati a rispettare le misure di distanziamento sociale e ad adottare i comportamenti di prevenzione.

IL PORTALE PER LE AGENZIE DI VIAGGI



Il nostro portale di vendita online (https://agents.mytraintravel.com/) per agenti di viaggi è studiato per rispondere e soddisfare ogni esigenza di viaggio per prenotazioni individuali e di gruppo. Prenotare i biglietti del treno non è mai stato così facile!

Info: https://it.oui.sncf/it/