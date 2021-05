Francia, al via la maxi promozione sui mercati Ue













Subito ai nastri di partenza la promozione della destinazione Francia con una mega campagna pubblicitaria europea da 10 milioni di euro co-investiti dallo Stato, tramite Atout France, dai Comitati regionali, dalle agenzie di attrattività e dalle agenzie del turismo.

Così la Francia lancia una campagna di riconquista dei turisti su 10 mercati europei. I turisti sono invitati a venire a ritrovare in Francia “Quel che conta davvero!”, questo il claim ad effetto scelto per presidiare i bacini più importanti dell’incoming francese.

Si tratta della prima campagna di comunicazione annunciata da una destinazione big in Europa e nel mondo per recuperare parte di quanto perduto con la pandemia: secondo la Banca di Francia, le entrate del turismo internazionale, infatti, sono diminuite di poco più del 50% nel 2020 rispetto al 2019.

Tuttavia, il miglioramento della situazione sanitaria e l’accelerazione delle campagne di vaccinazione in Europa permettono oggi al governo francese di allentare le condizioni di accesso al territorio nazionale. Dal 3 maggio scorso i turisti dell’area europea hanno di nuovo la possibilità di venire in Francia a condizione di presentare un test Pcr negativo.

Un segnale positivo che permette di considerare una ripresa graduale dell’attività turistica. Quel che conta davvero #ExploreFrance è una campagna di rilancio che intende invitare i turisti dei dieci mercati europei più importanti ad andare in Francia grazie ad un’offerta turistica rinnovata, che vuole soddisfare le nuove aspirazioni dei visitatori e sostenere il loro bisogno di ritrovare nuove energie e tornare all’essenziale.

La campagna metterà infatti in primo piano le offerte innovative in termini di turismo slow, di scoperta degli spazi naturali, di cultura e patrimonio così come l’arte di vivere, e si baserà sulla volontà comune di promuovere un turismo più sostenibile.

Le azioni messe in campo da Atout France e dai suoi partner punteranno a rassicurare i turisti europei sui protocolli sanitari messi in atto dagli operatori turistici francesi, ad informarli sulle strutture turistiche a aperte e a loro disposizione, ad ispirarli, suggerendo nuove proposte di destinazioni ed esperienze in linea con le loro aspirazioni.

Parallelamente alle azioni condotte con i media e i professionisti europei del turismo per rassicurare e informare sulle misure sanitarie, le misure di flessibilità commerciale e l’offerta turistica proposta, la campagna promozionale intende dare nuovo slancio alle prenotazioni di soggiorni. Sulle tempistiche, Atout France evidenzia che la campagna prevista in sequenza per l’estate e la bassa stagione autunnale è stata concepita per essere declinata in modo graduale e flessibile in funzione dei cambiamenti della situazione sanitaria in Francia e sui vari mercati europei, e dell’evoluzione delle restrizioni sui viaggi intraeuropei verso la Francia.

L’intera operazione scatterà in questi giorni e varierà a seconda dei mercati, a seconda delle condizioni di ripresa della mobilità da e verso i paesi interessati che sono Regno Unito, Germania, Paesi Bassi, Belgio, Svizzera, Italia, Spagna, Danimarca, Svezia e Austria.

Essenzialmente digitale, la campagna si baserà su un insieme di azioni marketing e comunicazione rivolte prioritariamente alle famiglie, ai millennials e ai dinks (coppie senza figli).