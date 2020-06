Franceschini: «Niente contributi per chi esce dalla cig»

«È necessario ragionare su incentivi alla riapertura delle strutture ricettive immaginando una temporanea sospensione degli oneri contributivi dei dipendenti per le attività che ripartono». Lo ha dichiarato il ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, Dario Franceschini, in audizione alla Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati.

«Non è un annuncio di un provvedimento realizzato – ha proseguito il ministro – ma un’ipotesi di lavoro sulla quale stiamo ragionando perché oggi molte strutture ricettive, a fronte di una forte carenza di domanda, preferiscono restare chiuse. Penso che per incentivare le riaperture si potrebbe lavorare a una misura che consenta a chi fa uscire i propri dipendenti dalla cassa integrazione di non pagare per un tempo limitato i contributi».

In questo modo, sottolinea Franceschini, lo Stato risparmia, perché ha meno persone in cassa integrazione, e allo stesso tempo «sostiene la riapertura facendosi carico della contribuzione per un arco limitato di tempo».