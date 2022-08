Four Seasons lancia la campagna “Luxury Is Our Love Language”

Si chiama Luxury Is Our Love Language la nuova campagna firmata Four Seasons Hotels and Resorts sviluppata dal collettivo creativo Le Truc con sede a New York, per mettere in risalto l’eccezionalità delle esperienze di lusso offerte ai propri clienti.

Le Truc ha dato vita alla campagna creativa dopo un’attenta analisi dei dati e degli insight degli ospiti Four Seasons. Ispirati da storie reali ed esperienze vissute, riflesse nei sondaggi di feedback, nei commenti e nelle conversazioni con i team degli hotel.

«Il futuro del lusso sarà guidato da dati e approfondimenti e definito dalla connessione umana e dall’immaginazione – ha dichiarato Marc Speichert, chief commercial officer di Four Seasons – Luxury Is Our Love Language è l’incarnazione di questa visione e la dizione più autentica dei nostri valori mentre continuiamo a evolvere ed esprimere il brand in modi nuovi. Si tratta di un’audace piattaforma creativa basata sulla nostra convinzione che il vero lusso non debba essere impersonale o rigido; al contrario, si tratta di creare un significativo senso di appartenenza attraverso atti di cura non prescritti e la semplice eleganza dell’empatia».

Per realizzare la prima campagna Le Truc e Four Seasons hanno collaborato con Akinola Davies Jr, regista vincitore del Gran Premio della Giuria per i cortometraggi al Sundance Festival con il suo film Lizard. Monogram racconta l’innalzare il logo personale di un ospite a nuovi livelli; Special Delivery realizza i sogni di un cavallerizzo in erba; First Snow porta la magia dell’inverno al cospetto dell’ospite. Le storie di Based on a True Stay offrono uno sguardo ai molti modi in cui i team di Four Seasons sanno guardare oltre ogni giorno.

A gestire la strategia per la campagna, in onda su video digitali, social e digital out-of-home, ci ha pensato Starcom, che inoltre ha facilitato una partnership su misura con Condé Nast in occasione della settimana della moda di New York per la prima edizione della Vogue World Fashion Experience.

Four Seasons realizzerà anche un’esperienza personalizzata di cartoline “Acts of Love” negli spazi offerti da Four Seasons Hotel New York Downtown, invitando gli ospiti a immergersi nell’arte perduta della scrittura e a connettersi più strettamente con i propri cari attraverso un gesto di cura e attenzione.