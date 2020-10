Four Seasons debutta in Spagna con l’hotel di Madrid

C’è una nuova prestigiosa struttura in Spagna: si tratta del Four Seasons Hotel and Private Residences Madrid (il primo indirizzo del Gruppo nel Paese e il ventesimo in Europa), situato nel cuore della capitale, tra la Puerta del Sol e il Barrio de las Letras, a pochi passi da Kilómetro Cero, il punto centrale dell’intera destinazione.

«Four Seasons Hotel Madrid è stato iniziato otto anni fa con un piano visionario del nostro partner e proprietario Ohl, per dare nuova vita a sette importanti edifici storici della città. Insieme a Mohari Hospitality, secondo recente partner, il risultato è un’esperienza di lusso moderna in una proprietà magnificamente restaurata: il debutto perfetto per Four Seasons in Spagna», osserva Christian Clerc, presidente, global operations, Four Seasons Hotels and Resorts.

Alla guida di un team di 254 persone c’è Adrian Messerli, vice presidente regionale e direttore generale, un veterano di Four Seasons, il cui più recente incarico è stato a Shanghai. «Siamo entusiasti di dare il benvenuto ai nostri primi ospiti al primo Four Seasons in Spagna – commenta Messerli – Oltre alla nostra dedizione nel regalare esperienze straordinarie, il nostro team di talenti accoglie gli ospiti seguendo Lead With Care, il programma di sicurezza e salute globale messo a punto per via del Covid».