Four Seasons compra lo storico Hotel Danieli di Venezia













Il prestigioso Hotel Danieli di Venezia – il più antico della città lagunare con alle spalle 200 anni – passa nella mani di Bill Gates tramite Four Seasons (che lo scorso settembre aha raggiunto il controllo del 71% delle quote versando 2,2 miliardi di dollari). Lo storico fondatore della catena nata nel 1960 – l’imprenditore Isadore Sharp – è ora socio di minoranza con un pacchetto del 5%, mentre il miliardario Alwaleed bin Talal detiene il 23,75%.

Il masterplan del nuovo Hotel Danieli, secondo quanto pubblicato dal Corriere della Sera, sarebbe già stato affidando al designer Pierre Yves Rochon e avrà 200 camere: la struttura sarà pronta nel 2024.

Il fondo americano King Street ha messo in piedi il finanziamento e fornito i capitali necessari per la ristrutturazione, stimati in circa 30 milioni di euro. La società di consulenza Jll prevede che a regime la struttura avrà un valore di oltre 500 milioni di euro.

Il Danieli si trova a due passi da piazza San Marco, da Palazzo Ducale e dal Ponte dei Sospiri. È composto da tre palazzi: il Danieli Excelsior, il Palazzo Casa Nuova e Dandolo.