Four Seasons celebra la ripresa del turismo in Malesia













La Malesia riapre al turismo internazionale e Four Seasons festeggia con due proposte dedicate all’importante novità nelle sue strutture di Kuala Lumpur e Langkawi.

Il Four Seasons Hotel Kuala Lumpur ha lanciato un’offerta speciale di “bentornato”: uno sconto del 20% sulla tariffa della camera, colazione per due, sconti esclusivi su ristorazione e spa e tanto altro ancora.

Da giornate piene di avventura a notti scintillanti in città, Kuala Lumpur offre esperienze accattivanti anche ai viaggiatori più esigenti, e con la sua posizione centrale vicino alle Petronas Twin Towers, il Four Seasons è una porta d’accesso al glamour e alla frenesia della città, con la sua architettura multiculturale, lo street food e i centri commerciali.

Per una vacanza invece all’insegna del mare, il Four Seasons Resort Langkawi sull’omonima spiaggia bianca offre la promo “Welcome Back to Langkawi”: una prenotazione speciale per accedere al 30% di sconto sulla tariffa della camera.

Esperienze culinarie, attività all’aperto, il team ha ideato esperienze per tutte le età, dai giovani esploratori agli ospiti maturi. Inoltre, proprio accanto al resort si trova il Kilim Karst Geoforest Park, parte del Langkawi Geopark dichiarato patrimonio UNESCO.

Ld due proposte di Four Season arrivano per celebrare la riapertura della destinazione e seguono l’onda del Governo della Malesia che con lo slogan “We Are Safe To Visit” è pronto a organizzare una promozione ottimista per rilanciare l’industria turistica locale.