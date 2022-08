Four Seasons apre altri due resort di lusso in Egitto

Si rafforza l’offerta ricettiva di lusso in Egitto. Un’espansione firmata Four Seasons Hotels and Resorts: la catena controllata da Bill Gates, che ha avviato anche in Italia un importante piano di sviluppo, annuncia la creazione con il partner Talaat Moustafa Group (Tmg) di nuovi hotel e complessi residenziali a cinque stelle nella terra dei faraoni.

Mentre il Four Seasons Resort and Private Residences Sharm El Sheikh ha raddoppiato l’offerta con nuove sistemazioni, punti ristoro e attività ricreative, apriranno i battenti nel 2025 il Four Seasons Hotel and Private Residences New Cairo Capital, a Madinaty, e il Four Seasons Hotel Luxor.

«L’Egitto è una destinazione importante nella storia di Four Seasons, poiché ha segnato l’ingresso del marchio in Medio Oriente 22 anni fa. La nostra continua espansione rappresenta l’impegno continuo nella regione nel segmento dell’ospitalità di lusso. Tmg è nostro partner da tempo sul territorio e siamo entusiasti di continuare a lavorare insieme», afferma Bart Carnahan, presidente global business development e portfolio management della catena.

Il portafoglio di Bill Gates in Egitto si completa con il Four Seasons Hotel Cairo at The First Residence, il Four Seasons Hotel Cairo at Nile Plaza e il Four Seasons Hotel Alexandria at San Stefano.