Forum Iapco, così si rilancia la meeting industry













Sono cinque i ministri del Turismo e dello Sviluppo economico di altrettanti Paesi del mondo che nel corso del Forum organizzato da Iapco, l’associazione internazionale dei professional congress organizers, hanno illustrato la propria visione sul futuro del settore degli eventi e del turismo a Ori Lahav, il presidente dell’associazione.

Tra i temi affrontati dai ministri, le misure adottate dai rispettivi Paesi per un ritorno in sicurezza degli eventi residenziali e il futuro della meeting industry.

I ministri intervistati dal presidente di Iapco sono stati: Sofia Zacharaki, vice ministro del Turismo della Grecia; Denise Guillén, vice ministro del Turismo di Panama; Michelle Fridman Hirsch, segretario dello Sviluppo del Turismo dello Yucatan, Messico; Remo Monzeglio, vice ministro del Turismo dell’Uruguay; Nigel Huddleston, sottosegretario di Stato del Regno Unito.

L’iniziativa del Forum è stata promossa dalla Strategic Global Task Force of National Pco Associations di Iapco. La task force è stata istituita durante la pandemia per supportare a livello globale l’industria dei congressi e degli eventi nella fase di ripresa post emergenza sanitaria attraverso la condivisione di conoscenze e un approccio globale.

La task force è costituita dai rappresentanti dalle associazioni di settore di 14 Paesi. L’Italia è rappresentata da Federcongressi&eventi nella persona della consigliera Marica Motta.

Sotto la guida di due membri del Consiglio Iapco, Monica Freire e ora Alejandro Ramirez Tabche, e grazie all’esperienza delle associazioni nazionali Pco e dei membri Iapco, la task force ha realizzato, in collaborazione con il Join Meetings Industry Council-Jmic, The Pco Perspective: An Advocacy Guide. Si tratta di un documento che fornisce indicazioni a sostegno della riapertura in sicurezza degli eventi e che ha l’obiettivo di sensibilizzare le istituzioni internazionali sull’importanza strategica del settore.