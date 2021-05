Forte Village vaccina il personale e inaugura la summer













Venerdì 21 maggio, alla vigilia della riapertura della stagione estiva, Forte Village ha comunicato la vaccinazione di tutto il team del resort sardo, arrivato fino a Monaco di Baviera – con voli dedicati – per ricevere la dose di BionTech-Pfizer.

“La partnership – fa sapere Forte Village in una nota – è stata resa possibile grazie all’opportunità di accedere all’estero a un servizio medico dedicato, che non intacca in nessun modo il quantitativo di vaccini previsto e utilizzato nella campagna su larga scala in cui sono impegnati tutti gli Stati membri dell’Unione europea”.

A questo progetto si aggiunge l’ulteriore investimento per l’upgrading del protocollo CovidProtection, che per la stagione 2021 prevede, al momento del check in, il test antigenico nasofaringeo e, se necessario, il test molecolare basato sulla Rr-Pcr (Reverse Transcription-Polimerase Chain Reaction).

Quest’anno il resort si è, inoltre, dotato di un’innovativa strumentazione di monitoraggio, assolutamente non invasiva che permette di valutare il livello di anticorpi protettivi in pochi minuti, dando quindi un’ulteriore tranquillità sia agli ospiti che allo staff.

Le caratteristiche naturali del resort – conclude la nota del Forte Village – sono un valore aggiunto per poter permettere di attuare in modo scrupoloso le procedure previste e garantire l’utilizzo di tutti i suoi servizi in assoluta libertà. Una proprietà che si estende su 50 ettari di parco e rigogliosi giardini, accesso riservato esclusivamente agli ospiti interni, tutte le tipologie di camere con giardino e/o terrazza privati, 21 ristoranti e una gamma di attività sportive unici a livello internazionale”.

Tra le novità della stagione estiva 2021 anche la possibilità di rafforzare il proprio sistema immunitario grazie al nuovo programma ImmunoBoost, che si basa sulle proprietà e i benefici della talassoterapia, fiore all’occhiello dell’Acquaforte Thalasso & Spa.