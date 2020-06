Forte Village, stagione al via dal 27 giugno

Tutto pronto anche per la riapertura del Forte Village, a Santa Margherita di Pula in Sardegna, il prossimo 27 giugno, con un protocollo di sicurezza validato da un comitato medico-scientifico composto da esperti multidisciplinari delle facoltà di medicina e chirurgia delle Università di Roma Tor Vergata e Cagliari.

Le caratteristiche naturali del Forte Village sono senza dubbio un ulteriore valore aggiunto per poter permettere di attuare in modo scrupoloso le procedure previste e garantire l’utilizzo di tutti i servizi in libertà: si tratta di una proprietà che si estende su 50 ettari di parco e giardini rigogliosi; si godrà di un accesso al resort riservato esclusivamente agli ospiti interni; e tutte le tipologie di camere disporrano di un giardino e/o terrazza privati.

Inoltre, i servizi interni saranno gestiti in modo tale da non avere limitazioni e tenendo ben presente il distanziamento sociale in vigore: e questo varrà per i ristoranti, bar, fitness centre, academy sportive, negozi, spiaggia, piscine. In spiaggia, poi, ci sarà il Beach Concierge.

L’Acquaforte Thalasso & Spa, invece, offrirà un percorso di talassoterapia con le prime due vasche con olio di mare, composto da una soluzione di cloro satura di magnesio, con proprietà detox drenanti e che non permette a batteri e virus di sopravvivere.

Per le consulenze specialistiche verranno applicati gli stessi protocolli previsti per gli studi medici, mentre per i trattamenti le cabine verranno sanificate garantendo una condizione di massima sterilità e tutto il personale formato in base al documento Covid Protection applicato a 360° a tutti i servizi del resort.

Gli ospiti potranno inoltre approfondire i contenuti del programma Immune System Boosting, uno trattamento sviluppato in esclusiva per il Forte Village dalla dottoressa Ursula Jacob, con l’obiettivo di potenziare il proprio sistema immunitario.