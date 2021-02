Forte Village, più sicurezza e servizi esclusivi per la summer













A giugno 2020 il Forte Village, in Sardegna, è stato il primo resort al mondo ad applicare i protocolli medici più avanzati in materia di Covid-19, che hanno reso possibile agli ospiti di poter trascorrere una vacanza in libertà senza eccessive limitazioni.

Il suo Covid Protection Protocol – validato da un comitato medico-scientifico composto da esperti multidisciplinari delle facoltà di Medicina e Chirurgia delle Università Roma Tor Vergata e Cagliari – ha permesso di monitorare la totale assenza di casi durante tutta la stagione.

Per il 2021 arriva un upgrade del protocollo. «Viviamo ancora un periodo caratterizzato da molte incertezze ma, come tutti gli anni, siamo già al lavoro per garantire nuovamente ai nostri ospiti la massima serenità – ha dichiarato Lorenzo Giannuzzi, amministratore delegato e direttore generale Forte Village – Grazie a un ulteriore upgrading del nostro protocollo Covid, ai più elevati standard di servizio e comfort, nel segno dell’ospitalità d’eccellenza».

Il protocollo quest’anno prevede al momento del check in il test antigenico nasofaringeo per rilevare la presenza dell’antigene del virus e, nel caso di esito positivo, il test molecolare basato sulla Rt-Pcr (Reverse Transcription Polimerase Chain Reaction).

I test verranno effettuati in un’area dedicata nel parco secolare del resort. Il presidio medico sarà seguito da un team di specialisti, che utilizzeranno apparecchiature all’avanguardia in grado di garantire un’elevatissima specificità dei risultati, in tempi rapidi per offrire un ambiente protetto dove tutti gli ospiti e i dipendenti saranno testati e monitorati.

Le caratteristiche naturali del resort sono un valore aggiunto per poter attuare in modo scrupoloso le procedure previste e garantire l’utilizzo dei servizi in libertà:

accesso al resort riservato esclusivamente agli ospiti interni

al resort esclusivamente agli ospiti interni proprietà che si estende su 50 ettari di parco e giardini con ampi spazi all’aperto

con ampi spazi all’aperto tutte le camere con giardino e/o terrazza privati

vasta selezione di ristoranti che garantiscono spazi e disponibilità

che garantiscono spazi e disponibilità destinazione nella destinazione, con servizi all’interno : ristoranti, bar, fitness centre, academy sportive, negozi, spiaggia, piscine, distribuiti e gestiti in modo da poter vivere la vacanza senza limitazioni, sperimentando tutte le attività proposte

: ristoranti, bar, fitness centre, academy sportive, negozi, spiaggia, piscine, distribuiti e gestiti in modo da poter vivere la vacanza senza limitazioni, sperimentando tutte le attività proposte spiaggia del Forte, con il suo beach concierge, riorganizzata rispettando le regole di distanziamento dei lettini

L’Acquaforte Thalasso & Spa, premiata a livello internazionale, ha un percorso di talassoterapia con le prime due vasche con olio di mare, composto da una soluzione di cloro satura di magnesio, che non permette a batteri e virus di sopravvivere.

Per le consulenze specialistiche verranno applicati gli stessi protocolli previsti per gli studi medici, mentre per i trattamenti le cabine verranno sanificate garantendo massima sterilità e tutto il personale è formato in base al documento Covid Protection applicato a 360° a tutti i servizi del resort.