Formula 1, i circuiti di Imola e Monza spingono il turismo













La Formula 1 resta una delle occasioni di rilancio per il turismo italiano, con il possibile ritorno del tracciato di Imola in calendario per i prossimi cinque campionati. Roberto Bianchi, agente esclusivo per l’Italia di Formula 1 Experiences e founder di All Sport, ritiene che il doppio appuntamento sia un’ottima opportunità di rilancio per il nostro Paese. «La pandemia ci ha colto straordinariamente impreparati, il cambiamento inaspettato impone azioni tempestive, lucide, determinate con una visione collegiale che veda l’amministrazione pubblica a sostegno dell’ipotesi di poter ospitare grandi eventi con visibilità internazionale.

Il percorso deve tradursi in progettualità che possano essere commercializzate dalla filiera del turismo. «La grande sfida sarà accogliere e conciliare le diverse esigenze dei territori, creando pacchetti turistici attraenti, che possano coinvolgere tutti i settori e incontrare i vari gusti del pubblico – spiega Bianchi – L’occasione di avere in abbinata un Gran Premio a Monza e uno a Imola avrebbe una forza d’azione dirompente per il rilancio delle attività turistiche del nostro Paese. Lo sport è un ottimo driver promozionale».

Bianchi chiede una «corretta politica di marketing che possa portare benefici innegabili all’indotto turistico/commerciale del nostro territorio e pertanto leva per salvaguardare il lavoro di tutta la filiera impegnata nell’erogazione dei servizi».

Da sempre trasformare l’evento sportivo in una travel experience è la mission di All Sport, che propone soluzioni taylor made personalizzate e declinate sia per le aziende che per i privati, in primis sui celebri tracciati di Monza e Imola. «La possibilità di abbinare la partecipazione al Gran Premio di Formula 1 alla destinazione finale di un viaggio rende il prodotto appetibile oltre che per gli appassionati anche per le Aziende che investono in programmi incentive», conclude il fondatore di All Sport.