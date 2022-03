Formazione, partnership tra Federalberghi e gli Istituti tecnici per il turismo













Una formazione professionale in linea con le esigenze del management alberghiero: è questa la mission dell’accordo quadro firmato da Federalberghi con la rete degli Istituti tecnici superiori per il turismo (Its).

Per Alessandro Nucara, direttore generale di Federalberghi, «questo accordo rappresenta un passo importante per fornire risposte concrete ai fabbisogni professionali delle imprese turistiche. I risultati preliminari di un’indagine realizzata dal nostro Centro Studi testimoniano che la totalità delle imprese intervistate giudica difficile o molto difficile trovare personale qualificato e individua della discrasia tra le competenze dei candidati e i fabbisogni delle imprese uno dei principali ostacoli all’ingresso nel mondo del lavoro».

Secondo l’indagine di Federalberghi, le competenze tecnico professionali di più difficile reperimento sono quelle economico-finanziarie (91%) e di comunicazione e marketing (88%).

«I dati forniti dal ministero dell’Istruzione – dichiara Alessandro Mele, coordinatore della rete degli Its – non lasciano dubbi sull’efficacia di questo particolare percorso di istruzione, che proprio grazie alla sua vicinanza al settore arriva a collocare l’80% dei diplomati».

Con il protocollo i 14 Its attualmente presenti in Italia e Federalberghi lavoreranno congiuntamente per raggiungere gli obiettivi di efficacia previsti per gli istituti, anche considerando gli impegni che deriveranno dalla nuova legge di riordino attualmente in discussione in Parlamento, sia per colmare il deficit di professionalità testimoniato dalle imprese.