Forestis, il 20 luglio aprirà il luxury retreat nelle Dolomiti

Aprirà il prossimo 20 luglio il luxury retreat Forestis a 1.800 metri a Palmschoβ sulla Plose, a 20 minuti da Bressanone. I proprietari, Teresa e Stefan Hinteregger hanno implementato un protocollo in linea con le nuove esigenze di distanziamento sociale, per permettere agli ospiti di godersi una vacanza spensierata.

Oltre alle distanze, alla protezione con mascherine e guanti per i dipendenti, sono state istituite stazioni per la disinfezione delle mani. Sono stati installati inoltre pannelli in plexiglass presso la reception dell’hotel e nella spa, nonché al bar.

«Il nostro ristorante è disposto su terrazze, in modo che tutti i nostri ospiti abbiano una vista diretta sulle Dolomiti – spiega la proprietaria – Ogni tavolo è disposto in una nicchia: questo garantisce la distanza giusta dal tavolo successivo».

La posizione naturale, unica al mondo, del Forestis assicura molto spazio agli ospiti, in modo che possano rilassarsi e fare sport all’aperto. Una prospettiva speciale è offerta, in particolare, agli ospiti delle suite nelle tre torri di legno. Prenotando una Suite Tower, si può anche dormire sotto le stelle dell’Alto Adige. I lettini sulle terrazze delle suite della torre vengono quindi allestiti per una notte open air, sotto le stelle, in assoluta libertà, in assoluta sintonia con la natura maestosa delle Dolomiti.

Il menù e la lista dei vini saranno forniti all’ospite, indossando guanti di tessuto: quattro sommelier consiglieranno personalmente l’ospite sulle varie scelte. La proprietà si fa portavoce di un nuovo concept di attenzione all’ospite, che si riflette in una consulenza ancora più dedicata e personalizzata.

In base a protocollo definito in Alto Adige, Forestis inizialmente funzionerà con un’occupazione del 50%. Un rifugio unico al mondo con solo 62 suite di tre dimensioni – di 50 mq, 55 mq e 200 mq – e una Spa di 2.000 mq: ideale per un soggiorno in sicurezza, in questo momento difficile post lockdown.

«Ora stiamo ricevendo richieste e prenotazioni. Siamo lieti di poter fare quello che ci piace fare meglio: regalare ai nostri ospiti un grande momento», concludono i proprietari.