Food, arte e sport: gli asset di Visit Emilia in scena a Napoli













L’Emilia protagonista della Bmt-Borsa Mediterranea del Turismo, con il suo presidente Cristiano Casa, e vari operatori turistici, che hanno presentato l’offerta dei territori di Parma, Piacenza e Reggio Emilia.

Oltre alle tante proposte di viaggio nella Food Valley tra castelli, benessere, shopping ed eventi, è stato annunciato un calendario di 20 appuntamenti 2022 che spaziano dal Fidenza Village StreetArt Festival, al 900esimo della cattedrale di Piacenza, alle mostre dedicate a Ghirri, Lucio Fontana, Klimt, l’aeropittura futurista o l’arte classica collezionata dai Farnese, o ancora la fotografia europea. Non mancano appuntamenti dedicati al food come Cibus OFF, il settembre gastronomico di Parma, il Valtidone Wine Festival o il Mercato dei Vini dei Vignaioli Indipendenti a Piacenza. O ancora eventi sportivi come la Mille Miglia, che arriverà a Parma il 17 giugno o il Giro d’Italia a maggio.

«Ogni giorno nel territorio fra Parma, Piacenza e Reggio Emilia si possono sperimentare tipologie di vacanza diverse e grandi eventi – ha spiegato Cristiano Casa – per esplorare le diverse anime dell’Emilia, le città d’arte, i borghi, i castelli, le terme, le meraviglie naturali ed i sapori autentici, che rappresentano il 30% del totale valore economico italiano di prodotti food DOP/IGP. Per questo l’Emilia è la Terra dello Slow Mix, dove ogni viaggio è un’esperienza unica ed eclettica».

Promuovere il territorio in forma integrata è senza dubbio uno degli obiettivi presenti e futuri di Visit Emilia, con il coinvolgimento del tessuto economico locale, i luoghi, le persone che l’Emilia la vivono, in un creativo slow mix che caratterizza la destinazione.