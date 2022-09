Fondo Unico per il Turismo, approvato il riparto di 36 milioni di euro

La Conferenza Stato-Regioni ha approvato il riparto di 36 milioni di euro in conto capitale alle Regioni del Fondo Unico per il Turismo. Con l’intesa potranno essere finanziate spese per investimenti riguardanti la realizzazione di interventi e opere per migliorare la fruibilità e accessibilità dei luoghi di interesse turistico. Il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, di concerto con il ministro per le Disabilità, Erika Stefani, ha ratificato il decreto interministeriale che stabilisce le modalità di accesso e fruizione al Fondo.

Nel dettaglio, le categorie che potranno fare domanda di certificazione e accedere al Fondo sono tutti gli esercizi alberghieri ed extra alberghieri, gli stabilimenti termali e balneari e le strutture sportive, le cui discipline sono maggiormente interessate da flussi turistici.

Gli enti certificatori abilitati a fornire i servizi necessari per il conseguimento delle certificazioni sono individuati tramite apposito avviso pubblico ed, entro pochi giorni, verranno condivise sul sito del Mitur le specifiche utili alle aziende turistiche che potranno effettuare domanda di adesione al Fondo.

Eventuali richieste di informazioni e chiarimenti possono essere inoltrate all’indirizzo Pec [email protected].