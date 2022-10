Fondo Turismo 4.0, domande al via il 10 ottobre

Le piccole e medie imprese del turismo che intendono chiedere garanzie sui finanziamenti per l’innovazione e la transizione green, a partire dal 10 ottobre potranno fare domanda tramite la Sezione Speciale Turismo all’interno della pagina web che il ministero dello Sviluppo Economico ha dedicato al Fondo di Garanzia e in attuazione del decreto legge 152/2021.

La sezione speciale è finalizzata ad agevolare l’accesso al credito da parte delle imprese alberghiere, delle strutture che svolgono attività agrituristica,delle strutture ricettive all’aria aperta, delle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, nonché i giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un’attività nel settore turistico.

La Sezione Speciale Turismo ha una dotazione di 358 milioni di euro di cui: 100 milioni per l’anno 2021, 58 milioni per il 2022, 100 milioni per il 2023 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Una riserva del 50% è dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica.