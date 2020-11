Fondo perduto per adv e t.o: il meccanismo di erogazione

Il Mibact ha pubblicato gli elenchi di assegnazione del contributo a fondo perduto dedicato agli agenti di viaggi e ai tour operator, per un ammontare complessivo che sta intorno ai 500 milioni di euro dei 625 totali stanziati (245 +380). Questo significa che, ad oggi, ci sono quindi risorse capienti per coprire il 100% della domanda.

«Un’ottima notizia – ha detto Gabriele Milani durante il webinar di approfondimento dedicato al settore, in cui si è toccato anche il tema Decreto Ristori Bis – se consideriamo che si temeva di percepire il 90%. La somma, va sottolineato, sarà erogata entro fine anno e a metà novembre arriverà circa il 50% del contributo richiesto».

La prima tranche – erogata intorno al 15 di novembre – sarà di 245 milioni di euro, sulla base delle domande presentate tra fine settembre e inizio ottobre. Per la parte residua delle istanze, poi, si andrà oltre il primo gettito disponibile, con l’erogazione di un importo pari a 221 milioni di euro, considerando sempre l’allegato A della documentazione pubblicata dal ministero guidato da Dario Franceschini, che al suo interno contempla le agenzie di viaggi e i tour operator ammessi, seguite dagli allegati B e C in cui si riportano rispettivamente le istanze sottoposte a integrazione conoscitiva e quelle in cui si elencano le imprese con le domande del contributo di aprile presentata ma ancora in lavorazione.

Nel mese in corso, dunque, «riusciremo a ottenere, per le imprese che non hanno un plafond legato al temporary framework (soglia di 3 milioni), un contributo pari a circa la metà di quanto richiesto complessivamente per il periodo 23 febbraio-31 luglio», ha aggiunto Milani.

Ed è proprio il meccanismo del temporary framework che, nella colonna dell’allegato A in cui si va a fare il totale delle due erogazioni della cifra richiesta, non permette di fare l’effettiva somma algebrica. Un esempio? Se un’azienda ha richiesto 10 milioni di euro, riceverà solo un primo gettito di 3 milioni di euro.

«Il veicolo del fondo perduto è stato fatto ad hoc per gli agenti e i t.o. – ha spiegato il direttore nazionale di Fto – Con ciò voglio dire che non finisce qui. Questo è il canale che ci servirà per avere le risorse necessarie per uscire da questo tunnel negativo. Lo sfrutteremo fin quando necessario. Ad oggi, intanto, stiamo traguardando già il primo semestre del 2021».

IL CONTRIBUTO DI APRILE. Tutti gli importi contenuti nei tre allegati di cui sopra (A, B, C) sono già al netto del contributo di aprile (articolo 25 del decreto Rilancio) già accolto o erogato. Si evidenzia che questo contributo non è stato tolto al 100% dal nuovo calcolo ma solo per la percentuale assegnata in base alla fascia dei ricavi.

L’esempio illustrato da Fto nel webinar:

Ricavi 23 febbraio-31 luglio 2020: 10.000

Ricavi 23 febbraio-31 luglio 2019: 130.000

Contributo aprile: 5.000

Ricavi complessivi 2019: 300.000

Scaglione: 20%

Contributo settembre: 23.000 (sottrarre alla differenza dei ricavi il contributo già percepito per poi moltiplicare la cifra con la percentuale assegnata).