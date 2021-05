Fondo perduto, arriva la seconda tranche per adv e t.o.

Così come comunicato dalla Direzione Generale Turismo, il sistema sarebbe operativo dal 19 maggio, e “contestualmente sono state riavviate le erogazioni relative alla seconda tranche dei contributi per agenzie di viaggi e tour operator già individuati quali beneficiari”. Quanto ai 128 milioni, invece, è bene ricordare che qui trovano spazio – per la prima volta – anche le nuove aperture, che in buona parte prenderanno un contributo fisso tra gli 8 e i 10mila euro valevole per i mesi agosto-dicembre 2020.

La comunicazione della Direzione Generale Turismo, inoltre, è contestuale all’operazione riaperture e all’approvazione del decreto Sostegni bis, una manovra che si aggira sui 40 miliardi e che prevede un nuovo round di aiuti tra cui l’estensione del Bonus Vacanze alle adv e ai t.o., che tra l’altro si vedono aumentare un fondo dedicato da 100 a 250 milioni. Previsti nello stesso provvedimento 100 milioni di contributo a fondo perduto per i Comuni montani a vocazione sciistica e un fondo da 50 milioni per rilanciare i centri storici delle città d’arte.