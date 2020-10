Fondo da 245 milioni per il travel: le ripartizioni del Mibact

Ammontano a 245 milioni di euro le risorse individuate dal Mibact per il ristoro di agenzie di viaggi e tour operator. Venti, invece, i milioni destinati a guide e accompagnatori turistici. Lo conferma il ministro Dario Franceschini, commentando la firma dei due decreti con cui la somma del fondo istituito con il decreto legge Rilancio (25 milioni di euro), poi innalzata con il dl Agosto a 265 milioni di euro, viene indirizzata per una quota di 220 milioni di euro ad adv e operatori, già destinatari di una prima tranche di 25 milioni provenienti dal medesimo fondo.

Mentre agenzie di viaggi e tour operator – il settore ribadisce in ogni caso la poca soddisfazione verso le misure intraprese dal governo – fanno riferimento alla procedura di presentazione delle istanze già pubblicata sul sito della Direzione generale turismo e aperta fino al prossimo 9 ottobre, le guide e gli accompagnatori turistici faranno riferimento all’avviso che verrà pubblicato dalla medesima direzione entro cinque giorni dalla data di registrazione del decreto firmato dal Mibact.

In particolare, saranno beneficiari delle risorse le guide turistiche e gli accompagnatori turistici titolari di partita Iva che esercitano attività prevalente identificata dal codice Ateco 79.90.20, in possesso dei seguenti requisiti: residenza in Italia; titolare di partita Iva associata al codice Ateco 79.90.20 quale attività prevalente in data anteriore al 23 febbraio 2020; possesso del patentino di abilitazione allo svolgimento della professione di guida turistica o di accompagnatore turistico; essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa.

Gli adempimenti relativi all’istruttoria delle domande e l’erogazione dei contributi sono curati dalla Dg turismo, che procede all’erogazione entro trenta giorni dal termine di presentazione delle domande. Le risorse verranno ripartite tra i beneficiari in egual misura, comunque non superiore a 5mila euro ciascuno.

CLICCA QUI E LEGGI “CRISI TURISMO, ASTOI DETTA LA LINEA AL GOVERNO”