Fondi guide turistiche: è online la piattaforma Mibact

Via libera ai contributi a favore delle guide turistiche e Federagit, tra le principali rappresentanze di categoria, ringrazia il governo Conte e lancia una diretta facebook per fare assistenza sulla compilazione delle domande.

Per l’accessibilità ai ristori, infatti, il Mibact ha comunicato che fino al 3 dicembre alle ore 14.00 sarà possibile accedere alla piattaforma che la direzione generale Turismo ​del Ministero, con la collaborazione di Invitalia, ha predisposto per l’assegnazione ed erogazione di contributi per il ristoro di guide turistiche e accompagnatori turistici a seguito delle misure di contenimento da Covid-19.

Per l’ammissione al contributo – precisa in una nota il Mibact – non dipenderà l’ordine di presentazione delle istanze. Non si tratta di un click day. La concessione dei fondi è prevista per tutti coloro che sono in possesso dei requisiti di accesso specificati all’articolo 3 del bando.

Per tutte le informazioni è possibile consultare la pagina delle Faq o contattare il call center al numero 848.886.886 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00 dal 28 ottobre al 31 dicembre 2020 oppure scrivere una mail all’indirizzo guideaccompagnatorituristici@beniculturali.it.

A seguito del provvedimento Valentina Grandi, presidente di Federagit ha commentato: «Apprezziamo lo stanziamento di 40 milioni di euro a favore del nostro settore e auspichiamo un veloce accredito del contributo a fondo perduto: siamo indebitati per aver dovuto sostenere, senza reddito, le nostre famiglie e i costi connessi alla tenuta di una partita Iva».

Grandi, inoltre annuncia che l’associazione «farà una diretta Facebook, sulla pagina ufficiale, per spiegare ed agevolare la compilazione della domanda. In concreto molti di noi hanno ricevuto ad oggi solo 1.200 euro a fronte di oneri previdenziali per circa 4.000 euro dovuti allo Stato e mai sospesi! Abbiamo chiesto al governo di aumentare di ulteriori 60 milioni la quota del Fondo Emergenza assegnata alle guide turistiche e agli accompagnatori e, soprattutto, ribadiamo che, in vista del Recovery Plan, si attivi affinché il Mibact finanzi progetti di visite guidate gratuite accessibili a tutti, per valorizzare i nostri luoghi d’arte e accrescere la conoscenza del nostro impareggiabile patrimonio artistico e del suo valore anche a livello sociale ed educativo».