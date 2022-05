Foggia, a settembre decollano i voli Lumiwings













Sarà la compagnia aerea greca Lumiwings a operare i voli dal rinnovato aeroporto di Foggia. Battuta, quindi, la concorrenza del nuovo vettore tricolore Aeroitalia che aveva puntato allo scalo pugliese come seconda base dopo Forlì.

A partire da fine settembre saranno quattro i collegamenti che verranno operati dall’aeroporto Gino Lisa: Milano, Torino, Verona e Catania. L’annuncio dei voli, che verranno operati con un aeromobile 737-300 configurato a 139 posti, è stato dato nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta venerdì scorso nello scalo foggiano e alla quale hanno partecipato il presidente e il vice presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano e Raffaele Piemontese, il presidente e il direttore generale di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile e Marco Catamerò e Chiara Rebughini, direttore commerciale della compagnia aerea.

«Per Aeroporti di Puglia e per l’intera comunità foggiana è un momento di straordinaria importanza. Finalmente, possiamo dire anche con una punta di orgoglio che ce l’abbiamo fatta – ha dichiarato il presidente Antonio Maria Vasile – Avevamo preso un impegno con la città e lo abbiamo mantenuto. Inutile nascondere che il percorso per arrivare fino qui si è rivelato abbastanza complicato, perché abbiamo operato nel rispetto rigoroso di norme restringenti. Ma era doveroso farlo non solo per restituire la giusta dignità al territorio foggiano, ma anche per dare una risposta concreta alle istanze dei cittadini e delle imprese. Oggi diamo il via, grazie al lavoro sinergico con la Regione Puglia, alla rinascita di un territorio che ora è chiamato a sostenere questa importante iniziativa, dimostrando che ogni nostro sforzo non sia stato vano».

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha ricordato come «in questo momento di difficoltà, la Puglia sta cercando di resistere, anche grazie ad Aeroporti di Puglia, a una condizione economica che sarà difficile anche per il futuro. Ciascuno di noi deve fare la propria parte e non dimenticare che la stagnazione si combatte anche attraverso il turismo. Quest’anno in Puglia arriveranno tanti turisti. L’aeroporto è servente rispetto alla strategia del turismo e del business. Dobbiamo quindi creare una cultura generale, una cultura di ospitalità«

«Una giornata storica per Foggia – ha dichiarato il vice presidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese – Il collegamento diretto con la capitale economica, con la capitale industriale, con lo scalo a servizio del Triveneto e con il più grande aeroporto del Sud è, per Foggia, l’opportunità di riprendersi la sua storia. Abbiamo scritto un capitolo, allungando la pista a duemila metri, e adesso siamo tutti chiamati a scrivere il prossimo, passando da zero passeggeri all’obiettivo di 150 mila passeggeri nel primo anno».

Per il direttore commerciale di Lumiwings, Chiara Rebughini «in questi mesi abbiamo lavorato in sinergia con Aeroporti di Puglia, perché la nostra offerta rispondesse non solo alle richieste della società, ma anche e soprattutto a quelle del territorio. Penso che abbiamo risposto in maniera esaustiva, andando anche al di là delle aspettative. Il territorio, infatti chiedeva collegamenti con Milano e noi lo faremo volare anche alla volta di Verona, Torino e Catania. Ci sembrava giusto che ci fossero più rotte, in modo da poter garantire, almeno per la partenza, una rosa di collegamenti per il Nord e per il Sud. Ora ci aspettiamo grandi risposte dalla comunità, in modo da poter volare insieme».

A partire da fine settembre, quindi, saranno 5 i voli settimanali su Milano, 2 quelli su Torino, Verona e Catania. Frequenze che successivamente avranno un incremento pari a 7 voli settimanali su Milano, 4 su Catania, e 3 su Torino e Verona.