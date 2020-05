flydubai volerà su Catania e Napoli dal 5 giugno

flydubai proroga la sospensione del servizio passeggeri fino al 4 giugno prossimo e annuncia, al contempo, la riapertura dei voli sull’Italia il 5 giugno.

Stando alla comunicazione del vettore – in ottemperanza alle disposizioni dell’Autorità generale per l’aviazione civile – la compagnia aerea in questo periodo continuerà a effettuare solo i voli di rimpatrio e il trasporto merci in tutta la propria rete, ma tornerà a volare tra Catania e Dubai e tra Napoli e Dubai rispettivamente il 5 e il 6 di giugno.

Inoltre, data l’eccezionalità della situazione legata all’emergenza sanitaria, flydubai ha istituito una policy che consente il cambio data gratuito, sia per prenotazioni individuali che di gruppo, per qualsiasi prenotazione futura. La richiesta, specifica il vettore, deve essere inoltrata entro il 15 maggio.