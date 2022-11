flydubai vola su Milano e Cagliari dal 2023

Sei nuove destinazioni, tra cui anche Cagliari e Milano. La compagnia aerea emiratina flydubai si espande ancora e annuncia l’inaugurazione dei voli per Corfù, Hofuf, Krabi, Pattaya e, appunto, le città di Sardegna e Lombardia in Italia, a partire dal 2023.

La ripresa dei voli per Hofuf in Arabia Saudita avverrà invece già dal 24 novembre prossimo, con i collegamenti operati due volte alla settimana.

L’aggiunta di queste sei rotte – che coprono quindi Italia, Grecia, Arabia Saudita e Thailandia – comporterà l’espansione del network di flydubai a 113 destinazioni in 53 Paesi. «Sono molto orgoglioso di vedere l’espansione del nostro network – ha dichiarato Ghaith Al Ghaith, chief executive officer del vettore – L’industria dell’aviazione di Dubai ha affrontato una rapida ripresa e la nostra agilità unita al nostro forte modello aziendale ci ha permesso di aumentare le nostre operazioni e di raggiungere questo traguardo significativo».

«Milano è la seconda città più grande in Italia e una delle più grandi destinazioni per lo shopping e per il turismo in Europa, mentre Cagliari è il capoluogo della Sardegna ed è ben nota per i suoi molteplici monumenti storici e per le sue meravigliose spiagge», ha aggiunto il ceo.