flydubai torna a volare da maggio su Catania e Napoli













In vista della prossima estate e con la speranza che si potrà tornare a viaggiare anche grazie alla diffusione dei vaccini, la compagnia low cost flydubai sta pianificando un’importante espansione europea. Da maggio, quattro nuove destinazioni saranno aggiunte alla mappa delle rotte: Catania, Napoli, Malta e Salisburgo. Il vettore tornerà quindi ad operare le rotte sul sud Italia che già serviva prima della pandemia.

I voli per Malta e Catania – secondo il portale Simple Flying – decolleranno il 12 maggio, sempre quattro volte alla settimana. Infine, i voli per Napoli riprenderanno il 13 maggio, ma solo per un servizio tre volte alla settimana. flydubai sarà il primo vettore degli Emirati Arabi Uniti a collegare Salisburgo, in Austria, con un servizio operativo quattro volte alla settimana a partire dal 13 maggio.

«Continuiamo a far crescere gradualmente la nostra rete per soddisfare una crescente domanda di viaggi, poiché più passeggeri tornano nei cieli e più paesi allentano le restrizioni sui viaggi aerei internazionali. Da quando abbiamo iniziato le operazioni nel 2009, ci siamo impegnati ad aprire mercati precedentemente poco serviti e il lancio delle nostre ultime rotte in Europa dimostra i nostri continui sforzi per offrire a più persone l’opportunità di viaggiare più spesso», ha affermato il ceo Ghaith Al Ghaith.

Dopo un 2020 difficile, la compagnia aerea sta lentamente ricostruendo i sui collegamenti e ha ripreso a volare verso 65 destinazioni in Africa, Asia ed Europa, dalle sue precedenti 90 rotte.