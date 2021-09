flydubai regala ai passeggeri un biglietto per Expo 2020













flydubai spinge su Expo 2020 e omaggia i passeggeri che prenotano un volo per Dubai durante il periodo dell’Esposizione (ottobre 2021-marzo 2022) con un biglietto giornaliero per accedervi.

L’iniziativa è valida per tutte le prenotazioni effettuate dal 1° settembre ed è aperta a tutti i passeggeri che viaggeranno con un biglietto flydubai con arrivo o via Dubai. La proposta è valida sia per la Business che per la Economy Class.

Jeyhun Efendi, senior vice president, commercial operations and e-commerce flydubai, ha detto: «Durante l’estate abbiamo ampliato il network fino a più di 95 destinazioni in 50 Paesi. L’avvio delle operazioni in mercati meno serviti come Minsk in Bielorussia, Salisburgo in Austria e Tirana in Albania conferma il nostro impegno a rafforzare i collegamenti aerei diretti con Dubai. Nelle prossime settimane riprenderemo anche i collegamenti su Helsinki e Zagabria».

«flydubai svolgerà un ruolo importante nel sostenere gli sforzi degli Emirati Arabi Uniti per rendere Expo un evento davvero straordinario», ha aggiunto Ghaith Al Ghaith, amministratore delegato della compagnia aerea parte di Emirates