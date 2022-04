flydubai in estate volerà da Pisa, Catania e Napoli













Flydubai punta sull’Italia ampliando il network con un nuovo volo su Pisa e la ripresa di quello su Catania, che si vanno ad aggiungere al collegamento già operativo su Napoli.

Il volo su Pisa inizierà il prossimo 24 giugno con tre frequenze settimanali, ed è la prima volta che lo scalo toscano viene collegato direttamente con Dubai. Per questa rotta e anche per quella di Catania, flydubai opererà in codeshare con Emirates ed i voli partiranno dal Terminal 3 dell’aeroporto internazionale di Dubai.

«Pisa sarà una destinazione molto richiesta per i viaggiatori dagli Emirati Arabi Uniti e dal GCC alla scoperta delle bellezze della regione Toscana – ha detto Hamad Obaidalla, chief commercial officer di flydubai – Abbiamo registrato un’ottima crescita del numero di passeggeri in seguito all’allentamento delle restrizioni di viaggio e la domanda sta tornando ai livelli pre-pandemia. Ci aspettiamo un’estate straordinaria in seguito all’aumento delle destinazioni presenti nel nostro network e all’aumento della frequenza dei voli in alcune delle nostre rotte già esistenti».

Il nuovo operativo di 3 frequenze settimanali verso Pisa, oltre agli operativi verso Catania e Napoli, offre ai passeggeri in provenienza dagli Emirati Arabi Uniti e da tutta la regione, una maggiore scelta per viaggiare in Europa quest’estate. I voli saranno operati da Boeing 737 Max, con sedili completamente reclinabili in Business, ed un’ampia scelta di intrattenimento, gratuito per la classe superiore, a pagamento in pacchetti pre formati per chi viaggia in Economy.