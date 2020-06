flyBAIR, la compagnia aerea svizzera decolla a luglio

Decollerà il 18 luglio flyBAIR, startup svizzera dell’aviazione il cui lancio era stato inizialmente previsto per lo scorso maggio. Poi l’emergenza Covid-19, e le sue conseguenza sulla domanda di trasporto aereo, ne hanno provocato il ritardo. Adesso però, il vettore è pronto per iniziare ad operare, inizialmente con due rotte per Maiorca dagli aeroporti elvetici di Berna e Sion.

Nelle intenzioni del ceo, José González, la compagnia dovrebbe disporre di un network che, in futuro, comprenderà anche collegamenti per Jerez, Olbia, Creta (da agosto), Kos, Rodi e Minorca (da settembre).

Tutti i voli di FlyBAIR, la cui proprietà appartiene a una serie di fondi di private equity e all’aeroporto di Berna (che detiene il 15,3% delle azioni), sono operati da un Embraer 190 E1, di proprietà del vettore svizzero Helvetic.