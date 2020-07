Fly to Palermo, così Federalberghi incentiva il turismo

Si chiama “Fly to Palermo, book 4 nights, get 1 night free”, la promozione ideata da Federalberghi Palermo, in collaborazione con Gesap, e la Città metropolitana di Palermo, per incentivare il turismo sul territorio regalando una notte gratis.

L’iniziativa, valida per il 2020, è aperta a tutte le strutture iscritte al registro delle imprese – che potranno partecipare scrivendo a palermo@federalberghi.it – ed è destinata ai passeggeri in arrivo nel capoluogo siciliano con un volo di qualsiasi compagnia. L’offerta include l’assistenza agli arrivi e un Welcome meeting offerto dalle guide turistiche autorizzate.

Per i turisti e le adv che vorranno usufruire della promo, basterà collegarsi al sito e cliccare sul banner dell’offerta. Si aprirà una finestra dove inserire il nome, il canale con cui si arrivati all’offerta e il numero del biglietto aereo.

Cliccando su “procedi”, si aprirà la pagina con le strutture aderenti all’iniziativa, suddivise per stelle, località e tipologia (hotel, b&b, case vacanza, appartamenti, ostelli). Dopodiché, si dovrà scegliere la struttura e cliccare sul link per prenotare, che dovrà riportare il codice offerta “Flytopalermo”. La carta di imbarco dovrà poi essere esibita al personale della struttura ricettiva.