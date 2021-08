Fly Free Airways si finanzia con la criptomoneta FlightCoin













La startup di mobilità aerea privata Fly Free Airways ha presentato FlightCoin, una criptocurrency che fa parte del modello stablecoin in cui il prezzo è progettato per essere ancorato all’economia reale, in particolare, all’economia dei viaggi d’affari, del turismo esperienziale, ai vettori merci e ai vettori aerei privati. FlightCoin servirà a progettare e finanziare le operazioni della statrtup in modo innovativo.

Il progetto lanciato da Francesco D’Alessandro, ceo di Fly Free Airways, è impostato sul fatto che la nuova moneta si appoggia sui “bilanci delle aziende partecipanti rigorosamente selezionate (solo bilanci che rispettano un alto livello di rating, investimenti reali e riserve sottostanti a garanzia) e il valore dei loro beni e servizi offerti saranno certificati ed inclusi nella tecnologia blockchain”. Gli investitori, secondo D’Alessandro, possono utilizzare i servizi per suddividere i propri investimenti tra i vari mercati: classic tour operator, business travel management, turismo esperienziale, cargo carriers, private jets e, a breve, insurance, crowdfunding e Ico.

«Questa nuova criptovaluta è pronta ad essere tra le prime monete digitali nei più importanti exchange mondiali, che non potranno che sostenerla per il suo valore aggiunto in campo finanziario e della mobilità sostenibile ed intelligente – afferma Francesco D’Alessandro, ceo di Fly Free Airways – Sarà il rilascio di token a dare valore ai progetti in modo proporzionale al valore generato da Fly Free Airways e dagli stessi associati & partners commerciali. Ad ogni deposito o investimento o riserve a garanzia o conferimento certificato di beni e servizi viene emesso un certificato digitale che abilita lo smart-contract a emettere i token».

FlyFreeAirways, attraverso la piattaforma waves, emetterà 100 milioni di token, unici e non riemettibili. Una quantità di token in pratica numericamente pari a 10 volte l’aumento di capitale in corso che si concluderà al 31 dicembre 2021 e che rappresenta quindi un sottostante importante tanto più che in quanto stablecoin, la stessa non avrà volatilità e continuerà a garantire sempre pagamenti istantanei globali. “Non saranno mai emessi nuovi token e gli stessi finanzieranno sia i progetti di investimento nuovi per lo sviluppo e l’innovazione del business model sia i progetti di ricerca e sviluppo nella mobilità intelligente, smart city e sostenibilità ambientale nel settore dei trasporti in generale”, sottolinea la nota di Flight free Airways.

I token FlightCoin potranno essere acquistati sia con valuta corrente, sia con criptovaluta, ed essere utilizzati per effettuare pagamenti, fare investimenti e anche scambi oltre che per gli acquisti dei servizi degli associati e della stessa FlyFreeAirways.