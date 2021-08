Fly Free Airways si apre al mercato: via all’aumento di capitale













Fly Free Airways apre un aumento di capitale, sottolineando come al funding parteciperà anche lo stesso fondatore e ceo, Francesco D’Alessandro, ben conscio della diluizione delle quote al raggiungimento dei 10 milioni di euro, ma con l’obiettivo di conservarne il controllo almeno con un 51% e con un patto parasociale che garantisca l’amministrazione per 5 anni. L’aumento di capitale è realizzato con sovrapprezzo 1-1,5 cioè + 0,5 euro per ogni euro investito e la suddivisione è tra quote di tipo A e di tipo B fino a 100.000 euro.

Il valore finale dell’investimento sarà proporzionato al totale del capitale che si raccoglierà al 31 dicembre 2021. L’attuale startup innovativa, con tutti i benefici fiscali del caso, si trasformerà poi da srl in spa e si formerà un consiglio di aministrazione con competenze settoriali e deleghe specifiche, al completamento dell’aumento di capitale.

«Per me Fly Free Airways è un sogno realizzato che va a colmare un vuoto di mercato – dichiara Francesco D’Alessandro – Il nostro focus è sul business travel management e sul turismo esperienziale. Ci rivolgiamo ad un target molto ben definito e ad un pubblico di Millennials che dagli studi di mercato viaggia per almeno 31 giorni l’anno ed ha un ticket di spesa medio di 10.600 euro per settimana di vacanza. L’idea di unire il tour operator alla compagnia aerea ci permette di offrire un servizio all inclusive a 360° con assistenza H 24».

L’organizzazione dei voli privati di Fly Free Airways si basa su di una piattaforma online, interattiva multicanale, gestibile da web o cellulare per la prenotazione dei voli e viaggi on demand all inclusive, con assistenza H24 anche per Hotel, Ristoranti, NCC/Taxi e molto altro.