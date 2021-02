Florence in the World, the World in Florence: la mostra Life Beyond Tourism













L’11 febbraio scorso si è aperta la tappa fiorentina della mostra internazionale “Florence in the world, the World in Florence”, all’Auditorium al Duomo di Firenze e promossa dalla Fondazione Romualdo del Bianco e organizzata dal Movimento Life Beyond Tourism-Travel to Dialogue.

La mostra sarà accessibile fino al 19 febbraio dalle 9 alle 18, ed è composta da 14 trittici fotografici con gli scatti inediti di Corinna Del Bianco, che racconta Firenze con gli scorci paesaggistici e i particolari architettonici colti dall’occhio di chi è cresciuto in questi luoghi.

L’esposizione verrà fatta veicolare nelle università e istituzioni culturali della rete internazionale della Fondazione Romualdo Del Bianco: un’iniziativa per proteggere un legame di affetto, ammirazione e attrazione messo a dura prova in questi lunghi mesi di isolamento e al contempo per stimolare i territori di tutto il mondo a produrre una analoga rappresentazione della propria identità, che verrà raccolta e presentata a Firenze nell’autunno 2021.

Florence in the World, the World in Florence utilizza la tecnologia NFC (Near-Field Communication) in collaborazione con il partner tecnologico Europromo, e porta il visitatore a un nuovo livello di fruizione dell’arte. Questa tecnologia innovativa permette di trasformare la semplice visione di una mostra in un’esperienza digitale e di creare una connessione più diretta tra l’artista e il visitatore, regalando allo spettatore un’esperienza coinvolgente.