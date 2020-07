Flop del Bonus Vacanze, nel primo mese utilizzati solo l’1,4%

A quasi un mese dall’avvio delle erogazioni del Bonus Vacanze, si registrano circa 720mila richieste, pari al 12% sul totale stimato intorno ai 5 milioni di famiglie. Ma ciò che sorprende e che risulta fortemente deludente è l’effettiva spesa del bonus: ad oggi, soltanto 71mila famiglie lo hanno effettivamente utilizzato, pari all’1,4%.

Le cause di questo “flop” vanno ricercate nell’estrema farraginosità del meccanismo stabilito per la richiesta, che di fatto transita tutto sull’online, e la bassissima platea di strutture ricettive che lo accettano, pari a circa 4mila alberghi e bed and breakfast, ovvero meno del 10% dell’offerta ricettiva italiana.

Sarà ora da verificare l’impatto che potranno avere iniziative di alcuni tour operator, vedi Eden Viaggi o Nicolaus, che stanno proponendo i Bonus Vacanze nelle loro formule di soggiorno.