Flop Bonus Vacanze, Federturismo: “Assegnare i fondi alle imprese”

Se il ministero per i Beni culturali e il Turismo ha certificato che il Bonus Vacanze promosso per incentivare le famiglie a viaggiare in Italia non ha funzionato bene, Federturismo Confindustria ne approfitta per chiedere un cambio di marcia al governo chiedendo esplicitamente che i fondi non spesi del bonus siano assegnati al più presto direttamente alle imprese turistiche. Secondo i dati del ministero, infatti, rispetto alla somma stanziata sono circa due i miliardi di euro che non sono stati ancora spesi.

Il Bonus Vacanze è stato ottenuto finora da 1,4 milioni di famiglie, ma è stato utilizzato soltanto da un terzo di queste per un totale di oltre 615 milioni di euro prenotati, di cui sfruttati circa 200 milioni. Sul totale dei 2,4 miliardi stanziati dal governo, quindi, soltanto l’8% è stato effettivamente speso.

Durissimo il commento della presidente di Federturismo Confindustria, Marina Lalli: «Troppo poco per rimettere in moto l’intero settore. Dal momento della sua introduzione avremmo preferito che il governo avesse utilizzato queste risorse come cassa per le aziende sotto forma di sgravi fiscali e aiuti a fondo perduto, non siamo stati ascoltati, ma ora ci auguriamo che si lavori in questa direzione per allocare le somme in avanzo direttamente alle imprese turistiche che continuano a trovarsi in forte sofferenza nonostante ci sia ancora chi creda che con agosto si siano risolti tutti i problemi del turismo italiano».