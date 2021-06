FlixMobility incassa 650 milioni e chiede all’Ue “sana concorrenza”













Spinta sull’acceleratore per FlixMobility. L’operatore a cui fanno capo Flixbus e Flixtrain incassa circa 650 milioni di dollari di finanziamento, basato su un mix di equity e debito, e vede l’ingresso della statunitense Canyon Partners fra i propri investitori.

La valutazione della società, tra i big player della mobilità tech intermodale e sostenibile, è ora di oltre 3 miliardi di dollari, di gran lunga più elevata rispetto a quella ottenuta nel 2019 nell’ultimo round di finanziamento, a conferma del forte supporto da parte di fondatori e investitori esistenti, tra cui General Atlantic, Permira, Tcv, Hv Capital, Blackrock, Baillie Gifford e SilverLake.

Con questa iniezioni di liquidità «siamo pronti per una nuova espansione internazionale dei servizi di FlixTrain e FlixBus», ha commentato il fondatore e amministratore delegato Jochen Engert.

Nonostante la situazione attuale continui a richiedere cautela, FlixMobility punta forte sulla crescita internazionale e sull’espansione delle attività su rotaia in Paesi come Germania e Svezia, sperando “che l’Unione europea rafforzi la spinta verso la concorrenza nel mercato interno, consentendo a nuovi attori di offrire un numero sempre maggiore di soluzioni di viaggio collettive, in un’ottica di sostenibilità”.

L’investimento appena ottenuto supporterà, poi, l’obiettivo “di offrire la rete di collegamenti in autobus più capillare negli Stati Uniti, in Regno Unito e in Portogallo, e di consolidare la propria posizione in Turchia, Francia e nell’Europa dell’Est”

«Abbiamo ragione di pensare che gli Usa rappresenteranno in futuro il nostro principale mercato, ma nel post pandemia consolideremo la nostra posizione anche nei maggiori mercati europei. Ma perché questo possa accadere, è compito dei singoli Paesi e dell’Ue incoraggiare un clima di sana concorrenza, assicurando uguali condizioni di accesso ai mercati», aggiunge André Schwämmlein, anche lui founder e ad di FlixMobility.