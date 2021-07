Flixbus sbarcherà in Brasile entro il 2021













Entro la fine del 2021 Flixbus farà il suo esordio in America Latina avviando i collegamenti in Brasile. La nuova avventura internazionale del bus operator nasce dalla recente liberalizzazione del settore avvenuta nel Paese sudamericano.

L’arrivo in Brasile rappresenta una tappa cruciale nell’ambito dell’espansione globale della rete degli autobus verdi, a cui la holding FlixMobility ha destinato una quota significativa del finanziamento di oltre 650 milioni di dollari raccolto nell’ultimo round di serie G, conclusosi con successo all’inizio dello scorso giugno.

A San Paolo, sotto la guida del managing director Edson Lopes, è già all’opera un team per lanciare le prime tratte alla fine del 2021, collegando le principali città brasiliane come Rio de Janeiro e la stessa San Paolo, e successivamente estendere la rete a un numero sempre maggiore di destinazioni sul territorio nazionale.

«Ci aspettiamo che la liberalizzazione del settore in Brasile porterà con sé importanti opportunità per noi e, di conseguenza, benefici per le comunità locali, che potranno accedere a nuovi servizi di trasporto collettivo convenienti e green, nella direzione di una mobilità più sostenibile. Dal lancio di FlixBus, sempre più Paesi hanno riconosciuto il potenziale di un mercato animato da una sana concorrenza, decisivo per garantire a tutti e in ogni momento un’esperienza di viaggio ottimale, e speriamo che molti altri possano fare lo stesso presto», ha affermato André Schwämmlein, amministratore delegato di FlixMobility.