Flixbus, partnership con Miravilius per valorizzare le guide turistiche

Valorizzare la figura della guida turistica e incentivare la scoperta del territorio italiano ed europeo: questa è la mission dell’alleanza annunciata tra Flixbus e Miravilius in occasione della Giornata Internazionale della Guida Turistica. Una collaborazione che, grazie alla tecnologia, mira ad amplificare l’esperienza di chi viaggia già da prima della partenza e permettere anche a chi non può partire di scoprire luoghi nuovi.

Miravilius è una piattaforma di viaggi digitali in live streaming nata nel 2021 per permettere alle persone di esplorare il mondo in qualsiasi momento, anche in piena emergenza sanitaria, grazie a collegamenti in diretta in tre lingue diverse e con oltre 150 guide turistiche specializzate in più di 300 destinazioni in tutto il mondo, che ha contribuito all’instaurarsi di una nuova modalità di viaggio, rivoluzionaria e alla portata di chiunque.

Grazie alla collaborazione, fino a lugliochi parteciperà ai viaggi digitali Miravilius potrà accedere alla rete Flixbus a prezzi agevolati, per raggiungere fisicamente le destinazioni già visitate da remoto. Allo stesso tempo, i passeggeri di Flixbus fruiranno gratuitamente di un mese di viaggi digitali, per esplorare “in anteprima” nuove mete tra cui scegliere.

Tra le mete servite da Flixbus e presidiate dalle guide turistiche di Miravilius, si possono citare diverse fra le maggiori città in Italia, come Roma, Milano, Firenze e Venezia, ma anche in Europa, come Parigi, Budapest, Barcellona e Amsterdam, ed inoltre destinazioni meno blasonate – e, forse proprio per questo, tanto più degne di essere esplorate – come Ravenna, Perugia o Siracusa.

Sono soprattutto tre gli obiettivi condivisi alla base dell’accordo: la volontà di permettere a chiunque di esplorare luoghi nuovi, indipendentemente da fattori personali, come le disponibilità economiche; la volontà di promuovere il territorio e l’operato delle guide turistiche locali, favorendo un approccio immersivo al turismo e la creazione di un’esperienza di viaggio di valore; la spinta all’innovazione, in linea con la capacità, riconosciuta alla tecnologia, di supportare concretamente il rilancio del settore turistico.

Tra l’altro, l’accordo siglato da Flixbus e Miravilius si inserisce nel solco del neverending tourism, individuato dall’Osservatorio Innovazione Digitale del Turismo del Politecnico di Milano fra i trend che hanno segnato l’evoluzione dell’offerta turistica negli anni della crisi sanitaria, caratterizzato dall’estensione dell’esperienza di viaggio nello spazio e nel tempo, su un piano sia fisico che digitale.