Flixbus debutta in Brasile: si parte con 12 corse al giorno













Prosegue il piano di espansione globale di FlixMobility, che inizia a operare il servizio in Brasile. L’offerta attualmente comprende in tutto 12 corse al giorno sulle due rotte principali in partenza da San Paolo verso Rio de Janeiro (otto corse in entrambe le direzioni) e Belo Horizonte (quattro corse). Il pubblico brasiliano dalla metà di novembre ha avuto la possibilità di prenotare il proprio viaggio a bordo degli autobus verdi della compagnia.

L’operatore esporta la propria visione in uno dei maggiori mercati al mondo per la mobilità su gomma: in Brasile circa il 60% della popolazione utilizza gli autobus a lunga percorrenza per i propri spostamenti.

«Il Brasile rappresenta per noi un mercato strategico, sia per l’estensione del territorio sia per il potenziale elevato – ha dichiarato André Schwämmlein, fondatore e amministratore delegato di Flixbus – Siamo lieti di poter portare il nostro servizio anche in questo Paese, per consentire a sempre più persone di accedere a forme di mobilità innovative e per tutte le tasche».

Edson Lopes, managing director di Flixbus Brazil, ha aggiunto: «Con il nostro debutto in Brasile, vogliamo rispondere al bisogno di forme economiche di mobilità proveniente da quelle regioni penalizzate dalla mancanza di una concorrenza. Grazie alla forte spinta all’innovazione e alla qualità del prodotto, FlixBus ha già contribuito a rivoluzionare il modo in cui le persone viaggiano in Europa e negli Stati Uniti. Ora, con la stessa formula basata sul connubio di qualità ed economicità, vogliamo offrire la stessa esperienza al pubblico brasiliano».

Il servizio sarà operato da Grupo Adamantina, partner locale dell’operatore, che si è detta fiduciosa nel know how tecnologico di Flixbus in ambito di pricing, marketing, sales, pianificazione della rete, controllo della qualità ed espansione del prodotto, e la cui flotta è dotata dei servizi garantiti da Flixbus a livello internazionale, come il wifi gratuito.

«Siamo consapevoli del successo riscosso da Flixbus a livello globale e dell’elevata qualità della sua offerta – ha detto Clóvis Nascimento Martins, proprietario di Grupo Adamantina – Diventando la prima impresa partner della società in Brasile, Adamantina ha ora la possibilità di consolidarsi a livello nazionale, e di competere con altri gruppi del settore».

Flixbus intende operare un numero sempre maggiore di collegamenti e siglare partnership con nuove aziende per costruire anche in Brasile un network capillare su modello di quanto già fatto in Europa e negli Stati Uniti.