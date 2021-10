Flixbus conquista l’America: acquisita Greyhound Lines













FlixMobility, l’operatore globale che ha rivoluzionato la mobilità con i brand Flixbus e FlixTrain, ha acquisito Greyhound Lines, Inc., il principale operatore di trasporto in autobus a lunga percorrenza degli Stati Uniti, da FirstGroup plc. L’acquisizione segna un altro importante passo rilevante nella strategia di globalizzazione di servizi di viaggio nel mondo.

Il network globale di Flixbus comprende più di 2.500 destinazioni in 36 Paesi oltre agli Stati Uniti, per un totale di 400.000 collegamenti giornalieri. Attualmente Greyhound collega circa 2.400 destinazioni nell’America Settentrionale, per un totale di quasi 16 milioni di passeggeri all’anno.

Gli autobus a lunga percorrenza rappresentano una soluzione cruciale nell’ottica di una rivoluzione sostenibile della mobilità in tutto il mondo, grazie soprattutto alle performance in termini di emissioni di CO 2 . Il recente round di finanziamento chiuso con successo da FlixMobility è un chiaro segno del suo impegno per un futuro più green. Per mezzo dell’acquisizione di Greyhound, FlixMobility si avvicina ulteriormente al proprio obiettivo di una mobilità sempre più sostenibile, economica e alla portata di tutti.

«Sempre più persone, in Nord America, sono alla ricerca di soluzioni di mobilità economiche, smart e sostenibili – ha osservato André Schwämmlein, fondatore e amministratore delegato di FlixMobility – ed una offerta efficace in questo senso consentirà di sottrarre sempre più persone al trasporto privato, a vantaggio di una mobilità intercity collettiva e green. Insieme, FlixBus e Greyhound daranno seguito a questa domanda. Dopo aver affrontato con determinazione le sfide imposte dall’emergenza sanitaria, continueremo a replicare il successo che ad oggi abbiamo già ottenuto in 37 Paesi grazie al nostro approccio innovativo e focalizzato sul passeggero».

Di eguale tenore il commento di Jochen Engert, co-fondatore e co-amministratore delegato di FlixMobility: «La continua espansione del nostro network per mezzo di collaborazioni e acquisizioni è sempre stata parte integrante della nostra strategia globale di crescita. L’acquisizione di Greyhound rappresenta un importante passo avanti in tal senso, e rafforza la posizione di FlixBus sul mercato statunitense. I team di FlixBus e Greyhound convididono l’obiettivo di offrire a chiunque forme di mobilità economiche e sostenibili».

Mentre David Martin, executive chairman di FirstGroup plc. ha tenuto a precisare: «La vendita di Greyhound a FlixMobility rientra nella nostra strategia di razionalizzazione del portafoglio per riportare il focus di FirstGroup sui servizi di trasporto pubblico in Regno Unito. La forza di Greyhound è rappresentata dalle sue persone, che vorrei ringraziare per il loro instancabile impegno nei confronti dei passeggeri e delle comunità. Sono fiducioso che, come parte di FlixMobility, Greyhound abbia ottime prospettive di continuare a crescere e portare avanti il suo servizio per molti anni».

Negli ultimi otto anni, la compagnia ha bruciato le tappe nel mercato della mobilità con l’ascesa di FlixBus a principale operatore europeo e oltre 62 milioni di persone trasportate sulla propria rete nel solo 2019. L’acquisizione di Greyhound rappresenta una tappa fondamentale nella strategia di espansione globale di FlixMobility, elemento determinante per la futura crescita della compagnia. FlixBus ha fatto il proprio esordio negli Stati Uniti nel 2018 collegando varie destinazioni nella regione sud-occidentale del Paese, tra cui Los Angeles, Las Vegas e Phoenix. Da allora, la compagnia ha continuato a estendere il proprio servizio per facilitare in modo sempre maggiore gli spostamenti fra il Sud-Ovest, il Sud, il Nord-Est e il Nord-Ovest Pacifico.