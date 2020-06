Flibco sbarca in Italia con i bus navetta per gli aeroporti

Flibco.com, piattaforma digitale per la ricerca di soluzioni di trasporto verso i principali aeroporti europei, sbarca in Italia (e apre una sede a Milano) investendo nel settore turistico del nostro Paese.

L’azienda, per il lancio della sua attività nel territorio italiano, concretizzerà investimenti per un totale di 1.150.000 euro, creando nuove connessioni tra le città e gli scali. Inoltre, flibco.com stima di creare 35 opportunità lavorative tra personale amministrativo e commerciale, così come sono previste 20 assunzioni di autisti da parte dei partner locali che collaboreranno con la piattaforma.

«Crediamo molto nel mercato italiano, caratterizzato da grande dinamismo e con un patrimonio turistico davvero enorme – ha commentato Tobias Stüber, ceo di flibco.com – L’Italia è ricca di piccole e medie imprese, spesso a gestione familiare, che lavorano nel mondo dei trasporti con professionalità e passione. Noi conosciamo bene questo tipo di realtà perché Flibco è stata creata da un Gruppo a conduzione familiare specializzato nel trasporto pubblico su gomma, per questo ne condividiamo l’impostazione e i valori. Con il passare del tempo, però, ci siamo focalizzati sulla digitalizzazione del nostro servizio e dei canali di vendita. Il momento giusto per pianificare la ripartenza è ora e noi siamo pronti a fare la nostra parte per rilanciare il settore del trasporto aeroportuale in Italia».

La piattaforma di flibco.com offrirà due tipi di servizi aeroportuali: lo Shuttle Bus e il Door2Gate. Il primo è un classico servizio di navetta da e verso gli aeroporti che permette di raggiungere le proprie destinazioni in modo rapido e a tariffe competitive. Il Door2Gate, invece, è un servizio di navette interamente prenotabili o condivise con altri viaggiatori che consente di arrivare in aeroporto da casa propria al minor costo possibile.

Entro la fine del 2020, Flibco punta ad attivare il proprio servizio in alcuni aeroporti italiani, puntando ad allargare l’attività ai principali scali del Paese entro il 2022.