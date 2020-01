Flexible Autos, fatturato al +10% e nuovi tool in arrivo

Chiuso il 2019 con segno positivo, Flexible Autos si prepara al lancio di importanti novità per il nuovo anno. E lo fa attraverso un roadtour di otto appuntamenti in giro per l’Italia invitando al cinema le agenzie di viaggi italiane.

Durante la tappa di Roma – che ha visto le adv partecipare alla protezione all’ultimo film di Checco Zalone, Tolo Tolo – il broker specialista nel noleggio auto B2B ha annunciato una crescita del fatturato del 10% rispetto al 2018. «Dalla nostra nascita, nel 2013, abbiamo registrato ogni anno una crescita a doppia cifra e ci aspettiamo di continuare con questo trend. L’obiettivo per il 2020, inoltre è ampliare la platea di agenzie partner raggiungendo quota 3.500 in tutta Italia (al momento sono 3mila) – sottolinea Alessandro Patacchiola, direttore Flexible Autos Italia, Spagna, Portogallo, Francia e Belgio – Ad oggi, infine, lavoriamo con più di 80 fornitori in tutto il mondo in oltre 120 Paesi con tutti i prodotti commissionabili».

Una delle novità dell’anno, infatti, è il lancio del nuovo marchio FlexibleTravel.it, una piattaforma sempre riservata al canale B2B, ma dedicata alla distribuzione alberghiera che offre un ampio ventaglio di strutture in tutto il mondo contando oltre 350mila hotel e circa 35mila destinazioni in più di 250 Paesi.

«Offriamo un servizio aggiuntivo, per noi è un ancillary rispetto al core business che rimarrà sempre il noleggio auto B2B, ma le nostre adv possono contare su un’unica e riconoscibile assistenza e forza vendite», rimarca Patacchiola. Restano consolidati, infine, i punti di forza di Flexible Autos per il trade: la tariffa premium, attualmente disponibile in oltre 61 Paesi con 40 fornitori che include già nel prezzo l’assicurazione Kasko; e il prodotto Rimborso Franchigia.

«Continuiamo a lavorare insieme agli agenti di viaggio e i nostri tradizionali incontri al cinema ne sono la testimonianza negli anni – conclude Patacchiola – Abbiamo registrato una crescita costante anno su anno e abbiamo chiuso il 2019 con un aumento del 10% di fatturato. Lanciamo questo nuovo marchio nell’ottica di offrire agli agenti strumenti sempre più puntuali per fornire servizi su misura e porsi come veri e propri consulenti per il loro cliente. Il nostro nuovo brand si affianca al già collaudato prodotto noleggio auto del Gruppo Flexible Autos. Ci poniamo come partner affidabile e vogliamo garantire alle agenzie un livello di qualità che permetta di lavorare serenamente proponendo prodotti garantiti e allo stesso tempo competitivi». Dopo le tappe di Torino, Milano, Firenze e Roma le prossime date sono Udine, Bologna, Monza Brianza e nuovamente Torino.