Flexible Autos amplia l’offerta con il noleggio camper

«Durante il periodo di lockdown abbiamo lavorato intensamente per arricchire ulteriormente la nostra piattaforma di prodotti che consentano alle agenzie di viaggi di poter offrire alla propria clientela nuove soluzioni di viaggio aumentando anche la redditività», afferma Alessandro Patacchiola, general manager Europa di Flexible Autos.

Flexible Autos ha inteso con questa implementazione incontrare la domanda di vacanze in sicurezza che è emersa con le regole di distanziamento sociale realizzando una nuova proposta in grado di rassicurare i clienti delle agenzie che potranno così fruire di una soluzione aggiuntiva rispetto alle formule tradizionali.

«Abbiamo sempre lavorato in funzione delle necessità del mercato B2B e mai come in questo momento ci sentiamo a fianco delle agenzie di viaggi. Il Noleggio Camper rappresenta una autentica novità e uno strumento di offerta in più a disposizione delle agenzie di viaggi, peraltro, siamo gli unici, nel proporre tutto all’interno di un’unica piattaforma, stiamo però anche lavorando per offrire altri nuovi prodotti e posso anticipare che a breve ci saranno novità molto importanti», aggiunge Patacchiola.

È disponibile, nella stessa piattaforma delle auto, un’ampia offerta di noleggio Camper nelle principali destinazioni europee tra cui: Italia, Spagna, Francia, Grecia, oltre agli Stati Uniti ed il Canada. A queste destinazioni, si aggiungeranno entro fine estate anche le destinazioni di Australia e Nuova Zelanda, fino ad un totale di 38 paesi nel mondo.

Per quanto concerne infine il comparto del noleggio di auto, Flexible Autos ha rilevato un incremento notevole nella richiesta di tariffe All Inclusive con la Kasko inclusa e per rispondere alle esigenze del mercato sta aumentando costantemente le destinazioni che prevedono le Tariffe Premium alle quali è possibile aggiungere il prodotto di Rimborso della Franchigia in maniera da poter offrire ai propri clienti una copertura veramente completa.