#FlandersTravelForum, oltre 300 partner per l’evento virtuale B2B













VisitFlanders ha organizzato il suo primo evento B2B internazionale virtuale, con l’obiettivo di entrare in contatto, in sicurezza, con i propri partner: da un lato l’offerta locale, dall’altro buyer selezionati provenienti dai mercati mondiali e di stimolarne l’interazione. Il nome dell’evento è #FlandersTravelForum.

I delegati hanno avuto l’opportunità di collegarsi virtualmente tra loro e allo stesso tempo di assistere a diverse presentazioni a tema, esperienze virtuali e sessioni plenarie con relatori di spicco.

«Il fatto che in queste difficili circostanze siamo ancora in grado di mettere in contatto il settore turistico fiammingo con più di 300 partner mondiali, è il frutto della rete internazionale che abbiamo costruito con VisitFlanders in anni di intenso lavoro in ambito stampa e trade – ha dichiarato Peter De Wilde, ceo di VisitFlanders – In pochissimo tempo abbiamo raggiunto 400 partecipanti, che hanno programmato 1600 incontri durante il forum. E tutti indicano che sono pronti a portare di nuovo dei “veri” visitatori nelle Fiandre o di dare loro un caldo benvenuto qui, quando le condizioni lo permetteranno».

Per i fornitori belgi il #FlandersTravelForum è stata l’occasione perfetta per scoprire le nuove tendenze internazionali nel settore del turismo ed esporre la propria offerta legata a uno o più temi centrali nella promozione su scala internazionale delle Fiandre: maestri fiamminghi, ciclismo, gastronomia, prima guerra mondiale, patrimonio e natura/sostenibilità. I global buyer, a loro volta, hanno avuto la possibilità di ampliare in modo unico la loro conoscenza delle Fiandre e della cultura fiamminga.

VisitFlanders si impegna per un turismo qualitativo, inclusivo e sostenibile e per rendere le Fiandre una destinazione fiorente. Una destinazione in cui i residenti, gli imprenditori, i visitatori e i luoghi siano collegati tra loro in un modo unico.