Fiumicino, nove compagnie aeree tornano al Terminal 1













Dallo scorso 15 novembre le operazioni di check in di 9 compagnie aeree sono state spostate al Terminal 1, chiuso durante il primo anno di pandmeia e riaperto ad agosto del 2021. Le compagnie aeree che opereranno l’accettazione al T1 (e non più al Terminal 3) sono Air Baltic, Air Europa, Air France e Klm, Iberia, Luxair, Norwegian, Tap Air Portugal e Wizz Air.

Aeroporti di Roma ha comunicato lo spostamento in un’informazione di servizio ai passeggeri, specificando che “il Terminal 1 si amplia con l’apertura di una nuova area a disposizione dei passeggeri e che rappresenta un ulteriore passo del vasto programma di investimenti in corso per realizzazione di una nuova area di imbarco, operativa entro la prossima estate, che sarà all’avanguardia in Europa”.

Sempre dal 15 novembre, poi, per lavori di riqualificazione del Terminal 3 le attività di riconsegna bagagli di tutti i voli domestici e Schenghen sono trasferite dal Terminal 3 al Terminal 1.