Fiumicino, misure anti coronavirus per il primo volo atterrato da Wuhan

È atterrato all’aeroporto di Roma Fiumicino il primo volo da Wuhan di China Southern Airlines e sono scattate le misure sanitarie d’emergenza già previste dal protocollo del ministero e dell’istituto di Sanità: il canale sanitario allestito lontano dalle aree di transito ha ospitato i 202 passeggeri provenienti dalla metropoli cinese colpita dal coronavirus, che sono stati sottoposti alle procedura di controllo con uno speciale scanner che ne ha monitorato la temperatura corporea.

Ai passeggeri in arrivo da Wuhan è stato anche chiesto di compilare in modo dettagliato un apposito modulo dove devono essere riportati tutti i percorsi e le tappe che verranno effettuate da ogni singolo passeggero sul territorio italiano, in modo da monitorare costantemente i soggetti a potenziale rischio contagio. Intanto, le autorità della metropoli cinese hanno diffuso un comunicato nel quale sconsigliano a tutti i viaggiatori stranieri di raggiungere la città in questo periodo.

Si attendono ora eventuali contromisure dalle stesse compagnie aeree cinesi che operano sulle rotte da e per Wuhan, anche in vista delle celebrazioni del Capodanno Cinese, uno dei periodi più popolari e attrattivi per il Paese.