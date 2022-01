Fitur si farà nonostante tutto: il 19 gennaio a Madrid













Da Madrid arriva un’importante conferma: Ifema comunica in via definitiva la celebrazione in presenza di Fitur 2022 in programma dal 19 al 23 gennaio, fiera che vede L’Agenzia di Viaggi Magazine media partner.

La decisione di confermare la kermesse è stata presa durante l’ultima riunione effettuata alla presenza degli organizzatori, tra cui il presidente del comitato esecutivo di Ifema, José Vicente de los Mozos, il ministro dell’Industria, del Commercio e del Turismo, Reyes Maroto, e Javier Sánchez-Prieto, a capo dell’organizzazione della fiera spagnola e ceo di Iberia.

Al tavolo è stato dichiarato come “lo svolgimento in presenza della fiera è la maggior garanzia di appoggio che si possa dare al settore del turismo in un momento così critico. Sarà lanciato un segnale inequivocabile del potenziale di un’industria che ha assoluto bisogno di tornare a vivere la sua normalità”.

Secondo José Vicente de los Mozos, «l’unanimità degli intenti è importante. Si tratta di una decisione che avrà un enorme impatto sul rilancio del travel, con la garanzia di organizzare un grande evento in un ambiente sicuro, che ha già dimostrato la sua capacità nella scorsa edizione e in una situazione più delicata».

In totale, Fitur riunirà circa 100 Paesi del mondo con 70 rappresentati ufficiali: la Repubblica Dominicana sarà la destinazione partner della fiera.

Quanto al protocollo sanitario predisposto, che prevederà un rafforzamento dei controlli e continui check per evitare assembramenti, ai partecipanti sarà richiesto il certificato di vaccinazione o green pass, oltre ai requisiti che durante le date prestabilite vengono richiesti alla frontiera. Chiaramente, ci sarà l’obbligo di indossare la mascherina e il controllo della temperatura.