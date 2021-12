Fitur si conferma in presenza a Madrid dal 19 gennaio













Una conferma netta, seppur rafforzando i protocolli sanitari: Ifema Madrid ha annunciato che la fiera internazionale del turismo Fitur (di cui L’Agenzia di Viaggi Magazine è media partner ufficiale) si terrà, come previsto, dal 19 al 23 gennaio 2022 in presenza.

Gli organizzatori spagnoli, infatti, hanno scelto di proseguire con la preparazione di “un’edizione strategica per rinvigorire il mercato mondiale del turismo, e per offrire all’intera catena del valore dell’industria turistica uno scenario per l’incontro d’affari e globale che contribuirà alla ripresa e alla crescita del settore”. È previsto, però, un rigoroso protocollo sanitario che include come requisito indispensabile che i cittadini dell’Unione europea e i cittadini di Paesi terzi siano muniti di certificato di vaccinazione o Green Pass, oltre ai requisiti che durante le date prestabilite vengano richiesti alla frontiera.

Ifema Madrid “che già nel maggio 2021 ha dimostrato al mondo intero che sarebbe stato possibile effettuare eventi sicuri, con lo svolgimento di Fitur 2021 in un contesto veramente complicato, ridistribuirà un rigoroso protocollo di misure e di sistemi per garantire la sicurezza di tutti gli espositori e visitatori nel 2022″, sottolinea la nota degli organizzatori.

“In tal modo, sarà effettuato il controllo delle entrate in tutti i padiglioni mediante sistemi automatizzati di conteggio delle persone e tramite un sistema digitale intelligente per l’analisi degli spazi, delle presenze e del comportamento di tali presenze, per tenere sotto controllo in ogni momento eventuali assembramenti o affollamenti, oltre a richiedere l’uso di mascherina all’interno delle strutture, nonché il controllo della temperatura che sarà implementato in tutti i padiglioni”. A questo vanno aggiunti la distribuzione di dispenser di gel disinfettanti idroalcolici in tutta l’area della fiera e l’utilizzo di pass digitali per evitare eventuali contatti fisici.

Inoltre, gli impianti della fiera di Madrid sono dotati di un avanzato e potente sistema di ventilazione che garantisce la “totale eliminazione del ricircolo dell’aria, tramite un sistema di filtrazione che produce il completo rinnovamento dell’aria ogni 20 minuti, elemento fondamentale e critico per prevenire la diffusione di agenti patogeni”, ricordano da Ifema.

Organizzata da Ifema Madrd, la fiera internazionale del turismo Fitur occuperà otto padiglioni del quartiere fieristico e sta già registrando ottime previsioni di partecipazione e di adesione all’evento, “ben più alte rispetto dell’edizione straordinaria tenutasi lo scorso maggio”, concludono gli organizzatori.