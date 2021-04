Fitur presenta LIVEConnect, la più grande rete professionale per l’industria turistica













Fitur 2021 “Speciale Recupero Turismo” disporrà di un nuovo strumento digitale il quale consentirà di ampliare le opportunità di contatto e di scambio di informazioni tra tutti i professionisti della catena del valore dell’industria turistica internazionale. Si tratta di Fitur LIVEConnect, una piattaforma tecnologica avanzata, accessibile via web e app, che si presenta come complemento alla partecipazione in presenza all’edizione annuale della fiera internazionale di Madrid, che fa parte della sfida Ifema (l’ente organizzatore delle fiere della capitale spagnola, ndr) per la digitalizzazione delle proprie fiere al fine di promuovere prodotti e servizi che consentano di raggiungere altri mercati.

La piattaforma LIVEConnect, sviluppata con la tecnologia dell’intelligenza artificiale, offrirà a tutti i professionisti del settore la possibilità di essere collegati e di avere un extra di contenuti speciali, con una programmazione ad alto interesse ed un programma di contatti mirato all’ampliamento dei rapporti professionali e commerciali che si svolgeranno durante Fitur.

Di fatto, Fitur LIVEConnect sarà operativa dal 5 maggio al 4 giugno, il che permetterà ai professionisti dell’offerta e della domanda turistica mondiale di partecipare a questa piattaforma, di preparare la fiera con una conoscenza anticipata sui contenuti, di identificare gli interessi grazie al browser avanzato, di gestire video-chiamate, chatlive, e B2B multisede.

All’interno di Fitur LIVEConnect le aziende partecipanti potranno spiegare la loro offerta settoriale di prodotti, servizi e destinazioni, nonché usufruire di numerose funzionalità dirette all’arricchimento della propria rete di contatti professionali, di generare networking commerciale e interazione con la comunità turistica internazionale, oltre le date di svolgimento della fiera (19-23 maggio 2021).

Il tutto fa sì che Fitur LIVEConnect sia uno strumento di brand awareness preparato a rafforzare la capacità di assistenza delle aziende partecipanti, e quindi anche le loro aspettative di business e di ripercussioni legate all’evento presenziale.

Gli espositori e i co-espositori di Fitur interessati ad unirsi a Fitur LIVEConnect potranno trovare tutte le informazioni necessarie alla partecipazione visitando il sito della fiera.

Inoltre, LIVEConnect sarà aperto alla partecipazione esclusivamente virtuale di quelle destinazioni ed aziende che non possono assistere in presenza a Fitur e che comunque desiderano integrare la loro offerta di contenuti nella piattaforma per poter fare parte anche di questa grande rete professionale dell’industria turistica internazionale.

I visitatori professionisti potranno anch’essi unirsi a Fitur LIVEConnect iscrivendosi sul sito web della fiera di Madrid.